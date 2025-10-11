Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Freni boşalan araç, dükkana daldı! Kazadan kıl payı kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Freni boşalan araç, dükkana daldı! Kazadan kıl payı kurtuldu
Gündem Haberleri

İstanbul'da freni boşalan panelvan minibüs cadde üzerinde bir dükkana daldı. O esnada yoldan geçen bir genç kız, kazadan kıl payı kurtuldu.

Bugün saat 13.00 sıralarında Avcılar'da cadde üzerinde ilerleyen bir panelvan minibüsün freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yokuş aşağı hızla giderek bir dükkana çarparak durabildi.

O esnada kaldırımda yürüyen genç kız ise ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza sonrasında sürücü aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinde sıkışan sürücü çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

"PATLAMA SESİ GİBİ BİR SES GELDİ"

Olay anını gören Metin Birgül, "Karşı yönden gelen araç buradan direkt binaya giriyor. Ben yukarıda binadaydım. Bomba patlama sesi gibi bir ses geldi. Çıktım balkondan baktım dükkana girdiğini gördüm. 112’yi aradık. Ambulans ve itfaiye geldi. Şoför araca sıkışmıştı. Biz burada kamera kayıtlarına baktığımızda 2-3 tane çocuk burada kedi seviyorlar. Onlar oradan çekiliyor biraz sonra da araç geliyor binaya giriyor" dedi.

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, freni boşalan panelvan minibüsün süratle bir dükkana çarptığı anlar yer alırken, kaldırımda genç kızın yürüdüğü ve kazadan saniyelerle kurtulduğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

