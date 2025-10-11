Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Afgan madenciyi diri diri yakmışlardı... İstinaf cezaları onadı, aile isyan etti

Afgan madenciyi diri diri yakmışlardı... İstinaf cezaları onadı, aile isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afgan madenciyi diri diri yakmışlardı... İstinaf cezaları onadı, aile isyan etti
Afgan, Öldürme, Madencilik, Ceza, Zulüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta ormanda yanmış halde cesedi bulunan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin 6 sanık hakkındaki hapis cezaları istinaf mahkemesi tarafından onandı. Nourtani’nin ailesinin ve sanık avukatlarının söz konusu karara itiraz edeceği öğrenildi.

Zonguldak'ta Kasım 2023'te yaşanan olayda, 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cansız bedeni ormanlık alanda yanmış halde bulundu. 

Madencinin ölümüne ilişkin geçen Nisan ayında görülen duruşmada 6 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı.

AİLEYİ İSYAN ETTİREN CEZALAR

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı. Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirerek incelemesini tamamladı.

KARAR ONANDI

Dosya kapsamında tutanaklar, gerekçeli içerik, deliller göz önüne alınarak 6 sanık hakkındaki cezaların hukuka uygun bulan ceza dairesi, açıklanan gerekçede de isabetsizlik bulunmadığına yer verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından, Nourtani’nin ailesinin ve sanık avukatlarının söz konusu karara itiraz edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahvehanede gece yarısı dehşet anları: Av tüfeğiyle vurup kaçtı - 3. SayfaKahvehanede gece yarısı dehşet anları: Av tüfeğiyle vurup kaçtı3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçti - 3. Sayfa3 araçta 550 bin liralık kaçak parfüm! Jandarma harekete geçtiGünlük kiralanan villada tüyler ürperten olay! Salona girenler dehşete düştü - 3. SayfaGünlük kiralanan villada tüyler ürperten olay!Van'da ilginç operasyon: 11 yıldır aranan firari koltuğun altında yakalandı! - 3. Sayfa11 yıldır aranan firari koltuğun altında yakalandı!Bakan Yerlikaya'nın 'Gereği Yapıldı Havayolları' operasyonlarıyla suçlulara ağır darbe! 1 yılda yüzlercesi Türkiye'ye getirildi - 3. Sayfa“Gereği Yapıldı Havayolları”yla ağır darbe!Kayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı - 3. SayfaKayseri’de çifte cinayeti at nalı ele verdi! Kaçarken görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...