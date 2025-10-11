Afgan madenciyi diri diri yakmışlardı... İstinaf cezaları onadı, aile isyan etti

Zonguldak'ta Kasım 2023'te yaşanan olayda, 50 yaşındaki Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin cansız bedeni ormanlık alanda yanmış halde bulundu.

Madencinin ölümüne ilişkin geçen Nisan ayında görülen duruşmada 6 sanık hakkında gerekçeli karar açıklandı.

AİLEYİ İSYAN ETTİREN CEZALAR

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması tamamlandı. Tutuklu sanıklardan Enver G. ve Hakan K., "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık A.A. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.D. ve S.K. hakkında aynı suçtan 2'şer yıl hapis cezası verildi. A.Ç. ise olayın aydınlatılmasına yardımcı olması nedeniyle takdiri indirim uygulanarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlgili Haber Günlük kiralanan villada tüyler ürperten olay! Salona girenler dehşete düştü

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıklar hakkında verilen hapis cezasına ilişkin başvuruyu değerlendirerek incelemesini tamamladı.

KARAR ONANDI

Dosya kapsamında tutanaklar, gerekçeli içerik, deliller göz önüne alınarak 6 sanık hakkındaki cezaların hukuka uygun bulan ceza dairesi, açıklanan gerekçede de isabetsizlik bulunmadığına yer verdi.

Kararın kesinleşmesinin ardından, Nourtani’nin ailesinin ve sanık avukatlarının söz konusu karara itiraz edeceği öğrenildi.