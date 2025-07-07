Zonguldak’ta cinayet: Eşini bıçaklayarak öldürdü

35 yaşındaki Özlem Bostancı, tartıştığı eşi taraşından bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadının cenazesi morga kaldırılırken, Engin Bostancı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde meydana gelen olayda, bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

TARTIŞMA ALEVLENDİ

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Engin Bostancı ile 35 yaşındaki eşi Özlem Bostancı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin Bostancı, bıçakla eşini yaraladı.

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlem Bostancı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bostancı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Engin Bostancı'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.