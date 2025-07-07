Günledir her yerde aranıyordu! Olay yerinden kaçan katil kendini ihbar etti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gazi Uzun, sulama motoru nedeniyle tartışma yaşadığı Ogün Akçin'e yanında taşıdığı silahla ateş etti. Olay yerinden kaçan şahıs, jandarmayı arayarak kendi kendini ihbar etti. Belirttiği adreste yakalanan Uzun, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Büyükelmalı Köyü yolundaki bir tarlada geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda; Ogün Akçin ile Gazi Uzun arasında sulama motoru nedeniyle tartışma çıktı.
TARLADA ÖLDÜRÜP KAÇTI
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gazi Uzun, yanında taşıdığı silahla Ogün Akçin'e ateş etti. Akçin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Gazi Uzun ise olay yerinden kaçtı.
JANDARMAYI ARADI, YERİNİ İHBAR ETTİ
Olayın ardından Bilecik ve tüm ilçelerdeki emniyet jandarma birimleri harekete geçerek, Gazi Uzun'u yakalama çalışmaları başlattı. Geçtiğimiz gün jandarmayı arayan şahıs, Pazaryeri'ne bağlı Günyurdu Köyü'nde saklandığı yeri söyledi. Ekipler, şahsı köyden alarak Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.
Gazi Uzun, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.