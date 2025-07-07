Günledir her yerde aranıyordu! Olay yerinden kaçan katil kendini ihbar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 7 Temmuz 2025 12:41 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 12:47 - Güncelleme:

Cinayet, Silahlı Kavga, İhbar, Tutuklama, Bilecik, Haber

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gazi Uzun, sulama motoru nedeniyle tartışma yaşadığı Ogün Akçin'e yanında taşıdığı silahla ateş etti. Olay yerinden kaçan şahıs, jandarmayı arayarak kendi kendini ihbar etti. Belirttiği adreste yakalanan Uzun, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Pazaryeri'ne bağlı Büyükelmalı Köyü yolundaki bir tarlada geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda; Ogün Akçin ile Gazi Uzun arasında sulama motoru nedeniyle tartışma çıktı. TARLADA ÖLDÜRÜP KAÇTI Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gazi Uzun, yanında taşıdığı silahla Ogün Akçin'e ateş etti. Akçin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Gazi Uzun ise olay yerinden kaçtı. JANDARMAYI ARADI, YERİNİ İHBAR ETTİ Olayın ardından Bilecik ve tüm ilçelerdeki emniyet jandarma birimleri harekete geçerek, Gazi Uzun'u yakalama çalışmaları başlattı. Geçtiğimiz gün jandarmayı arayan şahıs, Pazaryeri'ne bağlı Günyurdu Köyü'nde saklandığı yeri söyledi. Ekipler, şahsı köyden alarak Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi. Gazi Uzun, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. İlgili Haber Bilecik'te dehşet! Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş