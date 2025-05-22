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Bilecik'te kaza! Gölete düşen otomobilin sürücü canında oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bilecik&#039;te kaza! Gölete düşen otomobilin sürücü canında oldu
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyündeki baraj göletine düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Göğercin (38) yönetimindeki otomobil, Kızıldamlar Baraj Göleti'ne düştü. Otomobili suda görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖRE ULAŞAMAYAN EKİPLER ARAMA BAŞLATTI

AFAD personelince sudan çıkarılan otomobilde Göğercin'in bulunmaması nedeniyle Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma ekibinden destek istendi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Polis Arama Kurtarma personelince gerçekleştirilen su altı araması sonucu bulunup barajdan çıkarılan Göğercin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye götürüldü.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Göğercin'in intihar etmiş olabileceğine dair soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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