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Sakarya'dan acı haber! Beytullah Aydın ölü olarak bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gece saatlerinde Sakarya Nehri’ne düşen 35 yaşındaki Beytullah Aydın'ın cansız bedeni sabahın ilk ışıklarında dalgıç polisleri tarafından bulundu.

Olay Erenler ilçesine bağlı Küpçüler Mahallesi’ndeki Sakarya Nehri’nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde ‘suda birinin çırpındığı’ yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti. 

ÖNCE TELEFON VE CÜZDANI BULUNDU

Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada kıyıda bir cep telefonu, nehir içinde ise kimlik olan bir cüzdan bulundu. Beytullah Aydın (35) suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, fener ve spot ışıklarıyla karadan karış karış arama yaptı. Yapılan tüm aramalara rağmen talihsiz adamdan henüz bir iz bulunamadı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ VAR

Gecenin karanlığında umutla sürdürülen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla devam edildi. Durumun haber verilmesi üzerine Kocaeli Deniz Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Suya giren ekipler, Aydın’ın cansız bedenini aynı bölgede buldu. Sudan çıkartılan cenaze olay yerinde yapılan inceleme sonrasında otopsi merkezine sevk edildi. Ekipler, Aydın’ın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken olay, yapılacak olan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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