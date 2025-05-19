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Diyarbakır’da kan donduran olay! Baba oğul kamyonetle yanmış halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Diyarbakır’ın Sur ilçesinde meydana geldi. Bir kamyonetle birlikte baba Remzi Sati ve oğlu Muhammed Sati'nin yanmış cesedi bulundu.

Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati (15), Sur ilçesinin kırsal Erveni Mahallesi’nde sabah saatlerine doğru bir kamyonet ile birlikte yanmış halde ölü bulundu.

Diyarbakır’da kan donduran olay! Baba oğul kamyonetle yanmış halde bulundu - 1. Resim

CESETLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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