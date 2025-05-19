Malatya'da acı kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk canından oldu

Malatya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, dün 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İstasyon Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. idaresindeki 44 AGN 259 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Şahin'e (15) çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Kazada yola savrulan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.