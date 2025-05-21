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Marmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Marmaris&#039;te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde pazar yerinde bir şahıs ölü bulundu. Şüpheli ölümün üzerine harekete geçen yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Şüpheli olay Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Marmaris Kapalı Pazaryeri içinde tezgahların bulunduğu alanda, ilk belirlemelere göre evsiz olduğu öğrenilen Hasan Yılmaz (41) isimli bir kişi, sabah saatlerinde tezgah üzerinde hareketsiz şekilde bulundu.

Marmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu - 1. Resim

ARKADAŞI UYANDIRMAYA ÇALIŞTI

Yanında kalan bir arkadaşı, önce seslenerek uyandırmaya çalıştığı Yılmaz’dan cevap alamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Marmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu - 2. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapatırken, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te sır ölüm! Pazar tezgahında ölü bulundu - 3. Resim

Yılmaz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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