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Silahlı kavganın ortasında kalmıştı! Yaşlı kadın faciayı yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Silahlı kavganın ortasında kalmıştı! Yaşlı kadın faciayı yaşadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da husumetli iki kişinin arasında çıkan silahlı kavganın ortasında ayaklarından vurulan yaşlı kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi nedeniyle aralarından husumet bulunan Mert Ali Y. (19) ile Emre Ç. (23) ilçede yer alan bir parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine Mert Ali Y., yanında getirdiği silahla Emre Ç.’ye ateş etti.

Silahlı kavganın ortasında kalmıştı! Yaşlı kadın faciayı yaşadı - 1. Resim

KURŞUNLAR YOLDAN GEÇEN KADINA İSABET ETTİ

Ateşlenen silahtan çıkan kurşunlardan birkaçı o sırada yoldan geçen 59 yaşındaki Kudret Yüksel’in ayaklarına isabet etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yaşlı kadının yaralanmasına rağmen etrafa ateş etmeye devam eden Mert Ali Y. ile olaydan yara almadan kurtulan Emre Ç., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Kudret Yüksel ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Yüksel’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kurşunların isabet ettiği bazı araçlarda ve işyerlerinde de maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Silahlı kavganın ortasında kalmıştı! Yaşlı kadın faciayı yaşadı - 2. Resim

''KADININ AYAĞI KÖTÜ HALDEYDİ''

Olayla ilgili konuşan çevre esnaflardan Ahmet Can Şenol "Yolda giderken arkamdan iki kişinin geldiğini gördüm. Birisi silah çıkardı ve ateş etmeye başladı. Çıkan kurşun oradaki bir kadının ayağına isabet etti. Herkes panikleyerek bir yerlere kaçtı. Silahlı kişi ateş etmeye devam ederken diğeri de başka bir tarafa koşuyordu. O iki kişi arasında tartışma yaşanmış. Alacak verecek meselesi nedeniyle kavga ettikleri söyleniyor. Vurulan kadının ayağı kötü haldeydi. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. Polisler iki şahsa da müdahale etti. Vurulan kadını da ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Silahlı kavganın ortasında kalmıştı! Yaşlı kadın faciayı yaşadı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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