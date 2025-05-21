Sokak ortasında korkunç olay! Yere yığılan adamın üzerinden araç geçti

Küçükçekmece’de yürüdüğü sırada fenalaşan adam, yol üzerinde yere yığıldı. Düştüğü sırada başının üstünden servis aracı geçen adam olay yerinde hayatını kaybederken facia anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kan donduran olay, Küçükçekmece’nin Kartaltepe Mahallesi’nde saat 10.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre 60 yaşlarındaki Azerbaycan uyruklu bir adam kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaştı. Dengede durmakta zorlanan adam yola doğru düşerek yere yığıldı.

SERVİS, KAFASININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

O sırada R.Ş. isimli sürücünün kontrolündeki bir servis aracı seyir halindeyken düşen adamın kafası, aracın arka tekerinin altında kaldı. Kaza sonrası servis aracı birkaç metre gittikten sonra durdururken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrası adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Servis aracı sürücüsü R.Ş. polis ekiplerince karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası adamın cansız bedeni ambulansla morga götürüldü. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatılırken, çalışmaların sonunda trafik normale döndü. Adamın fenalaşarak yola doğru düşmesi ve yaşanan kaza anı kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

''GALİBA TANSİYONU DÜŞTÜ''

Konu ile ilgili konuşan esnaf Mustafa Boz, "Galiba adamın tansiyonu düştü. Bir anda araç geldi. O da aracın altında kaldı. Biz son anda gördük. O anda ölmüştür muhtemelen. Daha sonra polis ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri geldi. Sürücü de zaten birkaç saniye sonra fark etti. O da anlayamadı. Muhtemelen aynadan gördü" dedi.