Makas atan otomobil zincirleme facia yaşattı! O anlar kamerada

Adana'da makas atmaya çalışan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Yolda yaşanan facia başka bir araçtan anbean kaydedildi.

Korkunç olay Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı.

KONTROLDEN ÇIKIP 3 ARACA DAHA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı.

KALDIRIMA ÇIKARAK DURABİLDİ

Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.