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Makas atan otomobil zincirleme facia yaşattı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da makas atmaya çalışan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Yolda yaşanan facia başka bir araçtan anbean kaydedildi. 

Korkunç olay Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen  otomobil trafikte makas atmaya çalıştığı sırada, önünde ilerleyen araca arkadan çarptı. 

Makas atan otomobil zincirleme facia yaşattı! O anlar kamerada - 1. Resim

KONTROLDEN ÇIKIP 3 ARACA DAHA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 3 araca daha çarptı.

Makas atan otomobil zincirleme facia yaşattı! O anlar kamerada - 2. Resim

KALDIRIMA ÇIKARAK DURABİLDİ

Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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