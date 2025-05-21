Takside feci ölüm! Demir borular adeta ok gibi saplandı

Sakarya D-650 kara yolunda ticari taksi, demir boru yüklü kamyonete adeta ok gibi saplandı. Kamyonetteki demir boruların taksinin ön camından içeri girdiği kazada taksi sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolunda, saat 23.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halinde olan Mustafa Dere kontrolündeki ticari taksi, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen demir boru yüklü kamyonete arkadan çarptı.

BORULAR TAKSİNİN İÇİNE GİRDİ

Çarpmanın şiddetiyle kamyonetteki demir borular, taksinin ön camını kırarak içeri girdi. Kazada taksi sürücüsü Mustafa Dere ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa K. yaralandı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ KURTARILAMADI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan taksi şoförü Mustafa Dere ile Mustafa K., adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Dere, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgede bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.