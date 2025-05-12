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Sakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya&#039;da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan UTV şarampole devrildi. Meydana gelen kazada karı koca yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Soğucak Yaylası yolunda Caner Şaban K. (29) idaresindeki UTV tipi arazi aracı şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Merve G.K. (29) araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da UTV aracı şarampole devrildi: Genç çift yaralandı - 1. Resim

Arazinin dik ve eğimli olması nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çeken ekipler, vinç ve halatların yardımıyla karı kocayı kurtardı. Yaralılar, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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