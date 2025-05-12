Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da acı olay! Üzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! Üzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da acı olay! Üzerinden araba geçen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Sultanbeyli'de hafif ticari aracın üzerinden geçtiği 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İstanbul Sultanbeyli ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ferah Caddesi'nde arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada yere yatan 4 yaşındaki çocuğun üzerinden, yoldan geçen sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç geçti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza anı çevredeki binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun yerde yüz üstü yattığı sırada arkadan gelen aracın üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kredi kartında sıkılaşma! FED 89 bankayla yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çorum'da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaÇorum'da atletizm sahasına otomobil düştü: 3 kişi yaralandı1 kişinin can verdiği metrobüs kazasında şoför hakkında karar - 3. Sayfa1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför hakkında kararŞırnak'ta mahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı: 2 yaralı - 3. SayfaMahalle arasında başlayan kavga caddeye taştı!Çocukluk anısı 20 yıllık kabusu aydınlattı! Cinayetin sırrı böyle çözüldü: Oraya sakın gitme... - 3. SayfaÇocukluk anısı 20 yıllık kabusu aydınlattı!D-100'de bir araç otobüse çarptı! Sürücü araçta sıkıştı, yolcular panik içinde - 3. SayfaD-100'de bir araç otobüse çarptı! Sürücü araçta sıkıştı, yolcular panik içindeOtomobil hırsızlarına yönelik operasyon: Çok sayıda tutuklama var - 3. SayfaOtomobil hırsızlarına operasyon: Çok sayıda tutuklama var
Sonraki Haber Yükleniyor...