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Feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi... Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi... Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı şarampole devrildi. Korkunç kazada araçta bulunan Onur Yavaş olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Edremit ilçesi ile Çanakkale Yenice ilçesi Kalkım yolu üzerinde meydana geldi.

Edremit yönüne giden arazi aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 5 YARALI

Yapılan kontrollerde araçtaki Onur Yavaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı K.M., S.T., M.Ö., S.Ö. ve F.A. Çanakkale Yenice ve Balıkesir Edremit'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci kaza! Arazi aracı şarampole devrildi... Ölü ve yaralılar var - 1. Resim
Onur Yavaş

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Onur Yavaş'ın off road ile yakından ilgilendiği ve daha önce de Kazdağları'nda arazi aracı ile uçuruma düşerek yaralandığı ve bu kazada engelli kaldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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