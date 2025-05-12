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Ankara'da kaza! Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da kaza! Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da meydana gelen kazada motosiklet trafik levhasına çarptı. Üstünde bulunan 2 kişi ise metrelerce savrulduktan sonra kaldırıma düşerek can verdi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Konya istikametinde ilerleyen motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki kaldırımda bulunan trafik levhasına çarptı.

Ankara'da kaza! Motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosikletteki Yusuf K. ve Efe Batuhan K. kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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