Kırıkkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü D.B. hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi ise yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

D.B. (26) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Ü.P.(37) ve E.N.A. (4) yaralandı. Ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.