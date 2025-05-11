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Kırıkkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kırıkkale&#039;de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü D.B. hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi ise yaralandı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

D.B. (26) idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Doktorlar Sitesi Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada sürücü ile Ü.P.(37) ve E.N.A. (4) yaralandı. Ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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