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Bolu'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bolu&#039;da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eskiçağa köyü kavşağında F.H.K. yönetimindeki otomobil ile M.A. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile yolcular Neşe H.Y. ve Nesrin H.Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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