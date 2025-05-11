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Edirne'de kavşakta trafik kazası: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne&#039;de kavşakta trafik kazası: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

U.D. yönetimindeki otomobil ile D.K. idaresindeki otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kavşakta trafik kazası: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada yaralanan sürücü D.K. ile otomobillerdeki 4 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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