Edirne'de kavşakta trafik kazası: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Edirne’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
U.D. yönetimindeki otomobil ile D.K. idaresindeki otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü D.K. ile otomobillerdeki 4 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir