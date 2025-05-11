İstanbul'da feci kaza! Kalabalığın arasına dalan servis aracı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu kalabalığa çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İstanbul Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir