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İstanbul'da feci kaza! Kalabalığın arasına dalan servis aracı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul&#039;da feci kaza! Kalabalığın arasına dalan servis aracı dehşet saçtı: Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kağıthane'de servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu kalabalığa çarptı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Ayazma Caddesi'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 3 kişi sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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