Sivas'ta feci kaza: Bariyere saplanan otomobilden sağ çıktı

Sivas'ta, otomobilin bariyere saplanması sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta otomobil köprü üzerindeki bariyere saplandı, hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

A.S. (32) yönetimindeki otomobil, Kayseri Caddesi üzerinden şehir merkezi istikametine seyrederken Kızılırmak köprüsü üzerindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKALIK ÇALIŞMAYLA ARAÇTAN ÇIKARILDI

Bariyere adeta ok gibi saplanıp hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık görevlileri tarafından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yandan, çarpmanın şiddetiyle köprü üzerindeki bariyer aracın ön motor kısmından girip arka camından çıkarken, sağ ön lastiğin otomobilin iç kısmında şoför koltuğuna kadar geldiği görüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, kazanın boyutunu ve sürücünün araçtan sağ çıktığını gören bazı vatandaşların durumu cep telefonuyla kaydetmeleri dikkati çekti.