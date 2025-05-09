Mersin'de feci kaza: Park halindeki tırın altına giren otomobilde can pazarı!

Mersin'in Silifke ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç vinçle tırın altından çıkarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarparak altına girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Silifke ilçesinin tatil bölgesi Susanoğlu Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otomobil, park halindeki tıra arkadan çarpıp altına girdi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri otomobilde bulunan 2 kişinin sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde jandarma ekipleri tedbir alırken, itfaiye ise hayatını kaybedenlerin cansız bedenini çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasıyla araçta sıkışanların cenazesi çıkarılarak hastane morguna gönderildi.

Ölenlerin kimlik tespitleri sürerken otomobil de vinç yardımı ile tırın altından çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.