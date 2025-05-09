Motosiklet traktöre ok gibi saplandı! Olay yerinde can verdiler

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Üniversite öğrencisinin kullandığı motosiklet, traktöre çarptı. Traktöre adeta ok gibi saplanan motosikletteki iki genç ile traktör şoförü olay yerinde can verdi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre ok gibi saplandığı feci kazada, motosiklette bulunan 2 üniversite öğrencisi ile traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Koçarlı Karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Selim Ateş idaresindeki motosiklet, Mesut Küçük idaresindeki traktöre çarpıp ok gibi saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Selim Ateş, traktör sürücüsü Mesut Küçük ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Sıla Karabacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

ARKADAŞLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin sınıf arkadaşları ise olay yerinde ölen arkadaşları için gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, duran trafik olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından motosiklet ve traktörün olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.