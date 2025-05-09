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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yaralıların çoğu çocuk

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Afyonkarahisar&#039;da feci kaza! Yaralıların çoğu çocuk
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.

İ.K., (41) idaresindeki kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Anıtkaya köyü yakınlarında, K.Ö. (19) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Ş.K. (32) ve 6 çocuk yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza! Yaralıların çoğu çocuk - 1. Resim

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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