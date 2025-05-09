Afyonkarahisar'da feci kaza! Yaralıların çoğu çocuk
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı.
İ.K., (41) idaresindeki kamyonet, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun Anıtkaya köyü yakınlarında, K.Ö. (19) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler ile kamyonetteki Ş.K. (32) ve 6 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir