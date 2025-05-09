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E-5’te zincirleme kaza! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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E-5’te zincirleme kaza! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

E5 Karayolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Yaya olarak kaçmaya çalışana alkollü sürücüyü, diğer sürücüler yakaladı. Polis şahsı gözaltına aldı.

İstanbul Küçükçekmece’de, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Diğer sürücüler tarafından yakalanan şahsı, polis ekipleri gözaltına aldı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ E-5'TE ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Küçükçekmece E-5, Cennet Mahallesi mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 35 BUU 616 plakalı araç, önce bariyerlere ardından seyir halindeki 4 araca çarptı.

E-5’te zincirleme kaza! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı - 1. Resim

Kazada yaralanan olmazken, alkollü olduğu ileri sürülen sürücü ise yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçtığını gören diğer sürücüler, adamı yakalayarak darp etmeye çalıştı.

E-5’te zincirleme kaza! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı - 2. Resim

POLİS YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞAHSI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan ve kaçmaya çalışan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik bir süre sonra normale döndü.

Öte yandan kaçan sürücünün yakalandığı ve darp edilmek istendiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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