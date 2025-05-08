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Kendisine sataşan alkollü komşusunu tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta bir kişi, alkol içerek sokaktakilere laf atan şahsı tek yumrukla yere serdi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. alkollü şahsa vuran Samet Kaya, "Bize laf attı. Bir anda sinirlenerek adama vurdum" dedi.

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1881 sokakta salı gecesi 01.30 sıralarında dikkat çeken bir meydana geldi. Alkollü bir kişi, sokakta bağırarak yoldan geçenlere laf atmaya başladı. Site önünde sohbet eden bir grubun yanına giderek sataşan şahıs, tüm uyarılara rağmen rahatsızlık vermeye devam edince, komşusu tarafından tek yumrukla yere serildi.

Çevredekilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden son buldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kendisine sataşan alkollü komşusunu tek yumrukla yere serdi! O anlar kamerada - 1. Resim

"DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN DURMADI"

Yaşanan olayda alkollü şahsa vuran Samet Kaya, "Dün akşam bir şahıs alkol aldıktan sonra mahallede bağırmaya başladı, geçen vatandaşlara da bağırmaya başladı. Daha sonra bize de sataştı. Biz şahsı defalarca uyarmamıza rağmen durmadı ve laf atmaya devam etti. Ben de bir anda sinirlenerek adama vurdum. Şahsı tanıyorum, komşum sayılır. Devamlı alkol içen biri zaten" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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