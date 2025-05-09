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Sakarya’da acı olay: Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya’da acı olay: Traktörün altında kalan çocuk kurtarılamadı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 13 yaşındaki Aysima Serra T., çalıştırmaya çalıştığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Talihsiz kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kullanmaya çalıştığı traktörün altında kalan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, baba K.T., kızı Aysima Serra T'yi (13) traktörüyle okuldan alarak Akpınar Mahallesi'ndeki evlerine getirdi. Babasıyla eve girdikten bir süre sonra dışarı çıkan Aysima Serra, anahtarı üzerinde bulunan traktöre binerek çalıştırdı. Bu esnada duvara çarpan traktörde dengesini kaybeden çocuk düştü. Viteste olan traktörün kendiliğinden ileri manevra yapmasıyla arka tekerin altında kalan Aysima Serra ağır yaralandı.

Durumu gören ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Kocaali Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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