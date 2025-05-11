Metrobüs kazasında hayatını kaybetti! Ebru Heper'in ölümünde kahreden detay

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ebru Heper'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Sivas'a gönderilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının 1 saat fazla mesaiye kaldığı için kazanın yaşandığı metrobüse denk geldiği ve bir ay önce de bebeğini kaybettiği öğrenildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında yaşamdı. Büyükçekmece yönünde seyreden metrobüs, önünde duran metrobüse arkadan çarptı. Feci kazada 37 yaşındaki Ebru Heper hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralandı. Yaralılardan 44'ü taburcu edilirken 10'unun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yolcu alan metrobüse en arka sıradan binmeye çalışan 37 yaşındaki Ebru Heper, diğer metrobüsün çarpmasıyla birlikte öndeki metrobüsün altında kalarak can verdi.

GERİYE ACI DOLU HİKAYESİ KALDI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Ebru Heper Haramidere Sanayi Sitesi'nde bir otomotiv firmasında çalışıyordu. Cumartesi mesaisini 15.00'te tamamlayıp çıkması gereken Heper, ek mesaiye kaldı ve 16.00 sıralarında yaşanan metrobüs kazasına karıştı.

BİR AY ÖNCE BEBEĞİNİ KAYBETMİŞ

Ebru Heper'in acı dolu hikayesi ortaya çıktı. Heper'in sadece bir ay önce bebeğini düşürdüğü, 40 gün önce de kayınpederini kaybettiği öğrenildi. Ondan geriye çocuğunu, babasını ve son olarak da eşi Ebru Heper'i kaybeden Sabri Heper kaldı.

EBRU HEPER SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ebru Heper'in cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazenin ise memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.

"ARAÇLARIN HEPSİ ARIZALI"

Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Araçların sıkı denetlenmesi lazım. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Araçların hepsi bozuk, biri değil. Bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum, aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz, müdahale edemiyoruz' diyorlar. 'Sizler gerekli mercilere bildirin' diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz" dedi.