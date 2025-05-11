İstanbul'da korkunç kaza! Metro istasyonunda bir kadının üzerine reklam panosu devrildi

Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenleri kullanan bir kadının üzerine dev reklam panosu düştü. Başından yaralanan talihsiz kadının yardımına çevredekiler düştü.

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

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REKLAM PANOSU BAŞINA DÜŞTÜ

Bu sırada üzerine koca reklam panosu kadının kafasının üstüne düştü. Yertek neye uğradığına şaşırırken yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine istasyona gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı kadını daha sonra hastaneye kaldırdı.

YARALANAN KADIN ŞİKAYETTE BULUNDU

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu. Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.