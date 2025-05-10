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Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da motosikletin traktöre ok gibi saplandığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sıla Karabacak, memleketi Manisa'da defnedildi. Genç kızın tabutunun üzerine örtülen duvak yürekleri dağladı.

Dün Söke-Koçarlı Karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Selim Ateş (24) idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük yönetimindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarptı.

Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle motosiklet traktöre adeta ok gibi saplanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler - 2. Resim

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Selim Ateş, yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler - 3. Resim

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayı duyan üniversite öğrencileri olay yerine akın etti. Hayatını kaybeden arkadaşları için gözyaşı döken gençler, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler - 4. Resim

DUVAĞIYLA UĞURLANDI

Feci kazada hayatını kaybeden Sıla Karabacak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Gökçeköy Mahallesi'ne getirildi. Genç kız için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. Karabacak'ın tabutunun üzerine örtülen gelin duvağı, anne Esen ve baba Özay Karabacak ile birlikte yakınlarını ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı! Yürek yakan kareler - 5. Resim

Kılınan cenaze namazının ardından Karabacak, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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