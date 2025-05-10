Haramidere'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 20 yaralı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün, önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirildi.

İstanbul'da saat 16.00 sıralarında metrobüs kazası meydana geldi. Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Ekiplerin, kazanın meydana geldiği Haramidere metrobüs durağındaki çalışmaları devam ediyor.

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