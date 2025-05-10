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Haramidere'de metrobüs kazası: 1 ölü, 2'si ağır 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir metrobüsün, önündeki metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle seferler bir süre tek şerit üzerinden gerçekleştirildi.

İstanbul'da saat 16.00 sıralarında metrobüs kazası meydana geldi. Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı.

Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 yolcu yaralandı. Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlanıyor.

Haramidere'de metrobüs kazası: Yaralılar var - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

Haramidere'de metrobüs kazası: 2'si ağır 14 yaralı - 3. Resim

Ekiplerin, kazanın meydana geldiği Haramidere metrobüs durağındaki çalışmaları devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.

Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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