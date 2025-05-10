Edirne'yi sağanak yağış vurdu

Edirne'de etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanak yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Edirne'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesinde bu sırada denetim yapan polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında yağışın durmasını beklerken bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi öngörülüyor.