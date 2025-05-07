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Sinop Boyabat'ı sağanak vurdu! Gök gürledi, ilçe sular altında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sinop Boyabat&#039;ı sağanak vurdu! Gök gürledi, ilçe sular altında kaldı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına, trafikte aksamalara neden oldu. Yetkililer, sel riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İlçede etkili olan gök gürültülü sağanak dolasıyla ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamaların yaşadığı ilçede, park halindeki bazı araçların içerisi ise çamurla doldu.

Sinop Boyabat'ı sağanak vurdu! Gök gürledi, ilçe sular altında kaldı - 1. Resim

Belediye ekipleri, su taşkınlarının yaşadığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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