Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Ankara'yı sağanak vurdu... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla uyardığı Ankara'da sağanak yağış etkisini gösterdi. Ağaçların devrildiği başkentte yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde 16.30-18.00 saatleri arasında Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği açıklanmıştı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından Başkent'i sağanak vurdu.

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YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Başkentte gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi. Etimesgut-Bağlıca'da etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler sileceklerin yetersiz kalması sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı.

BAŞKENTLİLER YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan Başkentliler, soluğu kapalı alanlarda aldı. Duraklara sığınan Ankaralıların kimisi montlarına sarıldı.

FIRTINA AĞAÇLARI DEVİRDİ

Ankara'da öğlen saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, kentin merkez ilçelerinde etkisini hissettirdi.

Yağış nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, kuvvetli rüzgar Altındağ'da yer alan Gençlik Parkı'ndaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Kırılan ağacın etrafa saçılan parçaları ise park görevleri tarafından kaldırıldı. Ayrıca Mamak ilçesi Abidinpaşa semtinde de bir ağaç devrildi.

MAĞAZANIN TABELASI UÇTU

Ankara’da aniden etkisini gösteren fırtına ve yağışın etkisiyle mağaza zincirinin Kızılay Meydanı’nda bulunan dükkanının tabelası düştü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olumsuz bir durumun önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek ikinci bir kaza durumuna karşı önlem aldı. Yere düşen tabela parçaları mağaza çalışanları tarafından temizlendi.

Fırtınaya yakalanan ve olayı gören Nezaket İyigün isimli vatandaş, "Bir fırtına koptu. Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Fırtınadan dolayı da burası uçtu. Bu kadar gördüm, başka bir şey görmedim. Dükkan sahibi ‘içeri girin hanımefendi’ dedi. Ben de içeri girdim. Valla doğal afet. Çünkü bu bir fırtına, yağmur. Yapı hatası olabilir" diye konuştu.