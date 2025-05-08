Meteoroloji uyardı! Çamur yağışı ve toz taşınımı bekleniyor

8 Mayıs 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden önemli bir uyarı geldi. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış etkili olacak. Yarın hava nasıl olacak, yarın yağmur yağacak mı merak ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri için toz taşınımı uyarısı yaptı.

Toz taşınımı nedeniyle bazı şehirlerde görüş mesafesinin azalması, solunum yollarında rahatsızlık yaşayan bireylerde sağlık sorunlarının artması ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların görülmesi bekleniyor.

Tozla yüklü havanın etkisiyle birlikte yağmurun da etkili olacağı yerlerde araç camlarında, evlerde ve açık alanlarda çamur tabakası oluşabileceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR GÜNEYDEN SERT ESECEK

Güney ve İç Ege başta olmak üzere birçok bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama ve toz savrulması gibi olaylara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuluyor. Hafif ve orta kuvvette esmesi beklenen rüzgar, zaman zaman fırtına seviyesine yaklaşabilir.

SAĞANAK YAĞIŞ YURDUN DÖRT BİR YANINDA ETKİLİ OLACAK

Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz boyunca sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Doğu Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve Toroslar çevresinde de gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Aynı şekilde İç Anadolu’da Yozgat, Kayseri, Sivas, Niğde gibi illerde; Güneydoğu’da ise Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde gün boyunca aralıklarla şiddetli yağışların görülebileceği belirtiliyor.

Antalya’nın iç bölgelerinde de benzer şekilde sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanaklara karşı hazırlıklı olunmalı.

HAVA SICAKLIĞI YÜKSEK SEYREDİYOR: MAYIS ORTASINA RAĞMEN YAZ HAVASI

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Marmara ve Ege bölgelerinde 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar, İç Anadolu ve Doğu bölgelerde de beklenenden yüksek seyrediyor.

Balıkesir 31°C, İzmir 31°C, Manisa 33°C, Denizli 32°C gibi sıcaklıklarla yaz günlerini aratmıyor. İç Anadolu şehirlerinden Ankara 27°C, Konya 27°C, Eskişehir 29°C değerlere ulaşıyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU: HANGİ ŞEHİRDE YAĞIŞ VAR?

Karadeniz'de Amasya, Samsun, Trabzon ve Artvin gibi illerde sabah ve öğle saatlerinde sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van gibi iller gün boyu yağışa açık.

İç Ege şehirlerinden Afyonkarahisar 26°C ile ılık ve bulutlu bir gün geçirecek. İstanbul’da ise 25°C sıcaklık beklenirken gökyüzü parçalı bulutlu olacak.

Kırklareli’nde ise öğle saatlerinde sağanak geçişleri öngörülüyor. Akdeniz Bölgesi’nde ise Adana ve Hatay’da parçalı bulutlu bir gökyüzü hakimken, Antalya’nın iç kesimlerinde kısa süreli ama etkili sağanaklar yaşanabilir.

8 MAYIS HAVA KOŞULLARINA KARŞI VATANDAŞA ÇAĞRI

Meteoroloji uzmanları, özellikle kronik rahatsızlığı olan bireylerin toz taşınımının etkili olacağı saatlerde dışarı çıkmamasını öneriyor. Açık alanda çalışanlar için gözlük ve maske gibi koruyucu ekipmanların kullanılması tavsiye ediliyor.

Sürücüler ise görüş mesafesindeki düşüş ve ani yağışlarla oluşabilecek kaygan zemin riski nedeniyle araç kullanırken mutlaka dikkatli olmalı.