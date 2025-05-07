Yarın okullar tatil mi 8 Mayıs? Meteorolojiden sağanak uyarıları peş peşe geldi!

Yurdun birçok bölgesi sağanak yağışın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs Perşembe günü için hazırladığı yeni hava durumu raporunda, aralarında Ankara ve Çankırı’nın da bulunduğu 13 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Havanın bozacağı şehirlerde vatandaşların dikkatli olması istenirken, okulların tatil olup olmayacağı da merak konusu oldu. Yarın okullar tatil mi, yağmur var mı soruları gündemde yer buldu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarının ardından, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarılarının artmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Henüz hiçbir valilik tarafından eğitime ara verileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Yağışların kuvvetli olacağı belirtilen bazı bölgelerde olumsuz hava koşulları ihtimali bulunsa da, mevcut durumda tüm illerde eğitimin planlandığı şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Muhtemel bir tatil kararı alınması durumunda ilgili valilikler kamuoyunu bilgilendirecek ve haberimize eklenecektir.

8 MAYIS YARIN OKUL VAR MI?

7 Mayıs itibarıyla güncellenen hava durumu tahminlerine göre, ülke genelinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülse de şu anda okulların tatil olacağına dair açıklama yapılmadı.

Dolayısıyla öğrencilerin derslerine yarın normal şekilde devam etmeleri bekleniyor. Ancak bölgesel gelişmeler ışığında oluşabilecek risklere karşı velilerin, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile valilik açıklamalarını düzenli olarak kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin 7 Mayıs tarihli hava tahmin raporuna göre 8 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

Marmara'nın doğusunda, İç Anadolu'nun büyük kısmında, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı’da kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi ve Ege Bölgesi’nde rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK UYARISI VERİLDİ?

Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri için yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Bununla birlikte; Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ankara ve Sakarya gibi birçok ilde aralıklı yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi’nin güney kesimleri ile Ege’nin iç kısımlarında rüzgarın güneybatı yönünden kuvvetli eseceği belirtildi.

Meteorolojik uyarılar dikkate alındığında vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Yağışların özellikle öğle saatlerinden sonra artış göstereceği düşünülüyor.