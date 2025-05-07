Yarın Ankara'da yağmur var mı? Meteoroloji 7-11 Mayıs Ankara hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 Mayıs tarihli hava durumu raporuna göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kentte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 26 derece civarında seyredecek. Yarın Ankara'da yağmur var mı, Ankara'da hava durumu nasıl olacak merak ediliyor.
YARIN ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?
Ankara’da yaşayanlar 8 Mayıs 2025 Perşembe günü için yağış olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Ankara genelinde yağış beklenmiyor.
Havanın açık ve güneşli geçeceği tahmin edilirken, gün içinde sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise termometreler 13 dereceyi gösterecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte, vatandaşlar açık havanın tadını çıkarabilecek.
ANKARA HAVA DURUMU
Başkentte önümüzdeki günlerde sıcaklık artış eğiliminde olacak. 8 Mayıs Perşembe günü gökyüzü büyük ölçüde açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 27 derece civarında seyredecek.
Sabah saatlerinde daha serin bir hava hâkim olsa da öğleden sonra güneşin etkisiyle sıcaklıklar artacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif esecek. Nem oranı ise ortalama %50 civarında olacak. Hava kalitesinin iyi seviyede olduğu kentte, açık hava etkinlikleri açısından elverişli koşullar oluşacak.
METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Ankara ve çevresine yönelik sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün içinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.
Yetkililer, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini artırdı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada yağışların 7 Mayıs akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği 8 Mayıs itibarıyla ise hava durumunun yeniden sakinleşeceği kaydedildi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
- MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
- BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
- MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
- AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ANTALYA °C, 23°C
Az bulutlu
- BURDUR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
- HATAY °C, 27°C
Parçalı bulutlu
- İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Konya ve Karaman haric) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- DÜZCE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
- AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
- DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
- GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
- ANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
- MARDİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu