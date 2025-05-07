Yarın Ankara'da yağmur var mı? Meteoroloji 7-11 Mayıs Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 7 Mayıs tarihli hava durumu raporuna göre, Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kentte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 26 derece civarında seyredecek. Yarın Ankara'da yağmur var mı, Ankara'da hava durumu nasıl olacak merak ediliyor.

YARIN ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara’da yaşayanlar 8 Mayıs 2025 Perşembe günü için yağış olup olmayacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Ankara genelinde yağış beklenmiyor.

Havanın açık ve güneşli geçeceği tahmin edilirken, gün içinde sıcaklık 27 dereceye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise termometreler 13 dereceyi gösterecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte, vatandaşlar açık havanın tadını çıkarabilecek.

ANKARA HAVA DURUMU

Başkentte önümüzdeki günlerde sıcaklık artış eğiliminde olacak. 8 Mayıs Perşembe günü gökyüzü büyük ölçüde açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 27 derece civarında seyredecek.

Sabah saatlerinde daha serin bir hava hâkim olsa da öğleden sonra güneşin etkisiyle sıcaklıklar artacak. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif esecek. Nem oranı ise ortalama %50 civarında olacak. Hava kalitesinin iyi seviyede olduğu kentte, açık hava etkinlikleri açısından elverişli koşullar oluşacak.

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü için Ankara ve çevresine yönelik sağanak yağış uyarısında bulundu. Gün içinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oldu.

Yetkililer, yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Yağışlar özellikle öğle saatlerinden itibaren bazı ilçelerde etkisini artırdı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada yağışların 7 Mayıs akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği 8 Mayıs itibarıyla ise hava durumunun yeniden sakinleşeceği kaydedildi.

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