Meteoroloji uyardı, baharın gelişine aldanmayın! O illere kuvvetle geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin raporuna göre, sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Orta Karadeniz bölgesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı yaşanacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu açıklandı. Buna göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi.

Akşam saatleri itibariyle etkili olması beklenen yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı öngörüldü.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen raporda, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği bilgisi yer aldı. İşte bölge bölge, il il Meteoroloji'de yer alan son tahminler:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 12°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 14°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 12°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Güney Ege'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C , 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ 17°C , 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 18°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslor mevkii, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 15°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 18°C , 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 16°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırşehir, Karaman ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 10°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 15°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C , 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 12°C , 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C , 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 16°C , 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C , 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C , 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C , 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MARDİN 18°C , 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 14°C , 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı