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Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mersin&#039;de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Zeki D. yönetimindeki otomobil ile kavşaktan dönüş yapan otomobil çarpıştı. 

Kaza sonrası ikiye bölünen araçlardan birinin ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araçta sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var - 1. Resim

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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