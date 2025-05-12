Mersin'de feci kaza: Otomobil ikiye bölündü, yaralılar var

Mersin'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri ikiye bölündü. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Fuat Moral Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde, Zeki D. yönetimindeki otomobil ile kavşaktan dönüş yapan otomobil çarpıştı.

Kaza sonrası ikiye bölünen araçlardan birinin ön kısmı takla atarak kaldırıma çıktı, arka kısmı ise yol kenarındaki sinyalizasyon direğine yapıştı. Araçta sıkışan sürücü Zeki D. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer araçta bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.