Bilecik'te feci kaza! 2 otomobille motosiklet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

D650 kara yolunun Bilecik istikametinde ilerleyen Semih Altın idaresindeki otomobil, Selimiye köyü Kuzuluk mevkisi yakınlarında Harun Cengiz yönetimindeki otomobille çarpıştı. Bu sırada Cengiz'in aracının hemen arkasında bulunan E.U'nun kullandığı motosiklet de otomobillere çarpması sonucu devrildi.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 ÖLÜ, 1 YARALI

Ekipler, sürücülerden Altın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü Cengiz, Altın'ın aracında yolcu olarak bulunan Özcan Çelik ile motosikletin sürücüsü E.U, ambulansla Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Cengiz ile Çelik, buralardaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.U'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Altın'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.