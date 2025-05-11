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Sakarya'da taksi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sakarya&#039;da taksi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesiyle normale döndü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi Sapanca yönüne seyreden H.K. idaresindeki taksi, karşı yönden gelen ve dönüş yapan E.D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile yolcular O.Y, D.D, A.D. ve E.D. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgede, araçların kaldırılmasının ardından akış normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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