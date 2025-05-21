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Ankara'da tırlar zincirleme kazaya karıştı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da tırlar zincirleme kazaya karıştı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul-Ankara D-750 kara yolu Kızılcahamam Akyarma mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 

İstanbul istikametinden Ankara’ya geri dönüşüm balyaları taşıdığı tespit edilen bir tırın yola geri dönüşüm balyalarını dökmesi sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle yoğun araç kuyruğu oluştu. Frenleri ısınan tırlar zincirleme kazaya neden oldu. 

3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Kızılcahamam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karayolları ekipleri yolda temizleme çalışması yaptı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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