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Acı olay: Küçük çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Acı olay: Küçük çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada 7 yaşındaki Nur B., babası Mehmet B. idaresindeki traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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