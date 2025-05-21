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Alacak verecek meselesi yüzünden benzin döküp yaktılar! Cezaları belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da dün gece park halindeki otomobile benzin dökerek yakan 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Dehşete düşüren olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 19 Mayıs gecesi meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Edinilen bilgiye göre, U.A.'ya ait park halinde otomobile benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araç müdahale ile söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler aracı yaktıkları ileri sürülen E.Y. ve H.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Alacak verecek meselesi yüzünden benzin döküp yaktılar! Cezaları belli oldu - 1. Resim

ALACAK VERECEK MESELESİ YÜZÜNDEN YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Alacak-verecek meselesi yüzünden aracı yaktığı tespit edilen E.Y. ve H.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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