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Baba evine tatil için gelmişti! Antalya'da vahşet: Abisi 14 bıçak darbesiyle katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Baba evine tatil için gelmişti! Antalya&#039;da vahşet: Abisi 14 bıçak darbesiyle katletti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde psikolojik sorunları olmasına rağmen son dönemde tedavisine ara verdiği ortaya çıkan ağabey, 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürdü. Olay sırasında araya giren anne de yaralandı. Hayatını kaybeden genç kızın, yaz tatili için İzmir Ödemiş'ten ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Antalya Manavgat'a bağlı Şelale Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda; aynı evde anneleriyle birlikte yaşayan M.A. ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken; M.A., 19 yaşındaki kız kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden 14 kez bıçakladı.

Antalya'da vahşet! Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle katletti - 1. Resim

"KARDEŞİNİN ÜZERİNDE OTURUYORDU"

Sesleri duyup eve giren komşular, Nazife Ateş'in kanlar içinde yerde yattığını, M.A.'nın kardeşinin üzerinde oturduğunu belirtti. Komşuların müdahale ettiği sırada çıkan arbedede anne de elinden yaralandı.

Antalya'da vahşet! Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle katletti - 2. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan M.A., polis merkezine götürüldü. Genç kızın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Antalya'da vahşet! Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle katletti - 3. Resim

TEDAVİSİNE ARA VERMİŞ!

Uzun süredir psikolojik rahatsızlık nedeniyle tedavi gören M.A.'nın, son dönemde tedavisine ara verdiği öğrenildi. Babasının yıllar önce kaybeden genç kızın, yaz tatili için İzmir'in Ödemiş ilçesinden ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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