Kimi ağladı, kimi canını hiçe saydı... Antalya'daki yangında hüzünlendiren anlar

Muratpaşa'da çıkan yangında kalp rahatsızlığı olan bir genç alevlere müdahale etmeye çalışırken her gün koşu yaptığı bölgenin yandığını gören adam ise gözyaşlarına boğuldu. Başka bir vatandaş ise, alevlere teslim olan evini acıyla izledi.

İzmir, Muğla, Hatay... Yurdun dört bir yanı yangın afetiyle sarsıldı. Alevler baskı altına alınırken bugün sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden kötü haber geldi.

Güzeloba mahallesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplere havadan helikopter ve uçaklar da destek verdi. Bölge halkı sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından büyük bir bölümü kontrol altına alınabildi. Yangında bir vatandaşın ormanlık alandaki tek katlı müstakil evi de yanarak küle döndü.

46 SENELİK YUVASI KÜL OLDU

Yangında evi yanan Mustafa Cebeci, "Bu taraftan duman çıkıyordu, geldiğimde alevler evime doğru geliyordu. Hortumları çalıştırdım alevler içinde kalınca eve sıçradı. Sonra itfaiye ve orman ekipleri geldi. Evimde zararım var. Annemle yaşıyorduk bu evde. Allah’a şükür canımızda bir şey yok ama malımıza, emeklerimize yazık oldu. Burası 46 senelik bir yer, böyle bir şey olamaz" diyerek gözyaşı döktü.

HASTALIĞINI HİÇE SAYDI ALEVLERE DALDI

21 yaşındaki Furkan Aydın, "Kalp rahatsızıyım. Klima takmaya gelmiştim müşteriye. Arayıp gelemeyeceğimi söyledim müşteriye. Buraya yardım etmem gerekiyordu. Şimdi diğer tarafa gideceğiz. Her yere girdik, daha da yardım edeceğiz"

Her gün koşu yaptığı yolda ağaçların yandığını görüp duygu dolu anlar yaşayan bir bölge sakini kadın da, "Burası normalde benim koşu yolumdu. 15 senedir ilk defa buradaki ağaçlar yanıyor. Bu kadar ağacın yanması duygulandırıyor beni. Can kaybı yok diyorlar ama bunlarda can sonuçta" dedi.