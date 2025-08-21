Fiyatlar bir anda düşecek...Marketlerde yeni dönem: Cumhur Reyonu geliyor!

Son zamanlarda gıda enflasyonundaki yükselişe son vermek için pek çok formül tartışılıyor. O formüllerden biri de marketlere 'ucuz reyonlar' açmak.

'Cumhur Reyonu' projesi adı verilen bu formülle gıda enflasyonundaki mücadele büyük başarı elde edilmesi bekleniyor.

MARKETİN YÜZDE 15'İ CUMHUR REYONU'NUN

Yeni model, Türkiye genelinde 55 binden fazla şubeye sahip zincir marketlerde belirli ürünler için daha düşük fiyatlı bir alan oluşturarak, temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre proje kapsamında her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak.

SABİT VE DEVLET ETİKETLİ

Fiyatlar Türkiye genelinde sabit ve devlet etiketli olacak. Satışı market kasaları yapacak, devlet denetim elemanı kontrol edecek. Marketlere sembolik işletme kârı verilecek.

DEVLET DEPOLARINDA MALİYETE YAKIN FİYATLAR

Bu proje çerçevesinde büyükşehirlerde ve bölgelerde devlet depoları kurulacak. Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikaları devletin açtığı depolardan ürün alacak.

Tüm ürünler tek merkezden dağıtılacak. Aracı zinciri ortadan kalkacak. Ürünler maliyetine yakın fiyatla satılacak.

Gerekirse devlet sübvansiyonu ile fiyatlar düşürülecek. Özel marketler de fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacak. Dar gelirli vatandaşın gıda güvenliği güçlenecek. Yemek fabrikaları ve pazarcılar ucuz ürünle halka hizmet verecek.

Devlet piyasada 'altıncı büyük market' rolü üstlenecek.

150 ÜRÜNDE FİYAT İSTİKRARI

Ucuz reyon ürünlerinin daha ucuz olması için devlet sübvansiyonu verilmesi, uygulamanın yaygınlaşması ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla da şirketlere özel teşvikler sunulması gerekiyor. Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak.

Modelin hayata geçmesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu sepetinde yüzde 24,97 gibi büyük bir paya sahip olan gıda grubundaki fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.