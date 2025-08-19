Yumurtadan hamam böceği yavruları çıktı! Markete yapılan denetimde ortaya çıkanlar şoke etti

Kepez Belediyesi, düzenli olarak sürdürülen denetimlerin yanında vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Zabıta ekipleri, halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma göz yummuyor.

YUMURTADAN HAMAM BÖCEĞİ YAVRULARI ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Kepez'de bir vatandaş, marketten aldığı 30'lu yumurta paketinin içinde hamam böceği yumurtaları ve yavrularını fark edince Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

İŞ YERİNDE DENETİM YAPILDI

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, şüpheli yumurta paketini teslim alarak gerekli incelemeler için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderdi. Şikayete konu olan iş yerinde ise Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

Denetim sırasında iş yerinin soğuk hava deposunda 25 adet dana kellesi ile 46 paket son kullanma tarihi geçmiş tavuk etinin sağlıksız şartlarda saklandığı tespit edildi. İnsan sağlığını tehdit edebilecek bu ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.