Haberler > Ekonomi > Zirvedeki şirkette 50 kat artış! Borsada kârı en çok artan ve azalan şirketler

Zirvedeki şirkette 50 kat artış! Borsada kârı en çok artan ve azalan şirketler

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada bilanço sezonu tamamlanırken, BİST 100 kapsamında işlem gören şirketlere bakıldığında Gen İlaç, Emlak Konut GYO ve Koza Altın İşletmeleri kârını (yüzdesel bazda) en çok artıran borsa şirketleri oldu. Gen İlaç’ta kârlılık artışı %5000’i buldu. Öte yandan Vestel Elektronik, Şok Marketler ve Zorlu Enerji kârı en çok azalan şirketler arasında ilk 3’te yer aldı. 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsada 2025 yılının ikinci çeyrek dönemine ilişkin finansal tablolar tamamlandı. Açıklanan bilançolara göre net kârı (yüzdesel olarak) en çok artan ve azalan şirketler de belli oldu.

GEN İLAÇ ZİRVEDE

BİST 100 endeksi kapsamında işlem gören şirketler dikkate alındığında;

-Geçen yılın ilk yarısında -8,34 milyon TL zarar açıklayan Gen İlaç, bu yılın aynı döneminde 416,82 milyon TL net kâra geçerek %5,094 gibi yüksek kârlılık artışını yakaladı ve zirvede yer aldı.

EKGYO VE KOZAL…

-Emlak Konut GYO da aynı dönemlerde 770 milyon TL kârlılıktan 8,26 milyar TL kâra ulaştı. Böylece %973 artışla ikinci sırada yer aldı 
-Koza Altın da -320,87 milyon TL zarardan 1,67 milyar TL kâra geçti ve %622 kârlılık artışı ile üçüncü oldu.

VESTL, SOKM VE ZOREN…

Kârı en çok azalan şirketlere bakıldığında ise;

-BİST 100 kapsamında birinci sırada yer alan Vestel Elektronik -1,61 milyar TL zarardan -12,64 milyar TL zarara geçti ve zarardaki artış %-683 oldu. 
-İkinci sıradaki Şok Marketler 222,42 milyon TL kârdan -722,76 milyon TL zarara geçti. Kârlılıkta azalış %424 oldu.
-Üçüncü sırada ise Zorlu Enerji yer aldı. Şirketin geçen yıl ilk yarıda 3,37 milyar TL olan net kârı bu yıl aynı dönemde -8,35 milyar TL zarar döndü. Kârlılıktaki azalış %347 oldu.

KÂRI EN ÇOK ARTAN ŞİRKETLER

Geçen yılın ilk 6 ayına göre, bu yıl aynı dönemde kârını en çok artıran BİST 100 şirketleri:

1-Gen İlaç (GENIL): %5,094
2-Emlak Konut GYO (EKGYO): %973
3-Koza Altın (KOZAL): %622
4-1000 Yatırımlar Holding (BINHO): %514
5-Pegasus hava Yolları (PGSUS): %403
6-Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): %288
7-Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): %285
8-Turex Turizm Taşımacılık (TUREX): %249
9-Gübre Fabrikaları (GUBRF): %185
10-EuroPower Enerji (EUPWR): %140

KÂRI EN ÇOK AZALAN ŞİRKETLER

Geçen yılın ilk 6 ayına göre, bu yıl aynı dönemde kârı en çok azalan BİST 100 şirketleri:

1-Vestel Elektronik (VESTL): %-683
2-Şok Marketler (SOKM): %-424
3-Zorlu Enerji (ZOREN): %-347
4-Smart Güneş Teknolojileri (SMRTG): %-313
5-Petkim (PETKM): %-193
6-TAV Havalimanları Holding (TAVHL): %-168
7-OBA Makarnacılık (OBAMS): %-149
8-SASA Polyester (SASA): %-147
9-YEO Teknoloji (YEOTK): %-120
10-Doğan Holding (DOHOL): %-118

Önemli Uyarı: Bu içerik KAP’a yapılan bildirimlerden derlenerek hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliği taşımamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

